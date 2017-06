Digitalt för alla åldrar

Fler ska känna sig digitalt delaktiga, därför är den här veckan europeiska kampanjveckan Get Online Week, GOW, eller Digitala veckan som den också kallas. På Kulturhuset Ängeln i Katrineholm inleddes veckan med datorhandledning via drop-in.

– Det är jättebra, man blir aldrig fullärd inom det här, säger Ingalill Carlsson.

– Vi löser problem. För min del handlar det om att ladda ner böcker att lyssna på eller läsa. Det går bra ibland, men ibland inte.

Datorhandledningen är något som biblioteket tillsammans med de kmmunala förvaltningarna anordnar varje måndagseftermiddag under våren.

– Vi brukar vara mellan 12 och 15 deltagare varje vecka, berättar Ann Godlund från socialförvaltningen som är en av dagens hjälpare.

Ingalill Carlsson har varit här tidigare, annars brukar hon be barnen om hjälp, och så har hon gått med i Seniornet.

– Det är ungefär samma sak som här, fast äldre som lär äldre, säger hon.

Vid bordet mitt emot Ingalill sitter Rune Öhlin.

Han har precis fått hjälp med ett mejlproblem och nu är det webbläsaren han behöver få hjälp med.

– Jag försöker skriva upp vad de säger för att lära mig något, säger han.

Sara Andersson från biblioteket kommer fram för att hjälpa honom. Några klick senare fungerar webbläsaren som den ska.

– Vi vet inte varför det blev problem, men jag stängde av och startade om, och nu fungerar det, säger hon.

Just att stänga av ett program som strular och starta om det igen är ett av henne bästa tips.

– Det brukar ofta fungera, säger hon.

I Katrineholm har man ett fullspäckat program under digitala veckan. Under torsdagseftermiddagen blir det promenad med pokemonletande för seniorer och under fredagen läggs fokus på studier, bland annat med information om högskoleansökan och CSN.

Även andra kommuner i länet uppmärksammar Go Online Week under veckan.

Eva-Lotta Eriksson