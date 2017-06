Hon är en av många sörmlänningar som ger blod. Hon har gjort det i snart 40 år, sedan hon var 18 år. Sammanlagt har hon gett uppåt 50 liter blod under årens lopp.

– Samtidigt som man bidrar till något bra får man också en mindre hälsokoll, säger hon.

Varje gång hon lämnar blod kollas hennes blodvärde.

– En gång har jag haft för lågt värde, men det tror jag berodde på att jag glömt äta järntabletterna gången innan.

Sedan ett per år tillbaka får hon ett sms när hennes blod kommer till användning.

– Jag blev förvånad första gången jag fick smset, ”Tack ditt blod har kommit till användning”, och det känns helt okej, säger Marie.

Dessutom kollas alltid blodet för HIV, hepatit B och C samt syfilis.

Nästa vecka, den 14 juni på den Internationella Blodgivardagen, hyllas alla som lämnar blod. Årets tema är ”Blood connects us all”.

– Det är en livsviktig uppgift. I Sörmland räcker blodet ganska precis, men det behövs alltid fler givare, säger Lotta Bodin på Unilabs som sköter blodgivningen i länet.

Sammanlagt ger sörmlänningarna nästan 6000 liter blod om året fördelat på 13 000 blodgivningstillfällen. Blodet används vid olyckor, operationer och vissa sjukdomar, som till exempel cancer och blodsjukdomar.

– Blodgivare är helt nödvändiga för att säkra det stora behovet av blodtransfusioner till patienter i sjukvården. Det har länge varit snack om konstgjort blod, men vi är inte där än, säger Lotta Bodin.

Som kvinna kan du lämna blod högst tre gånger per år och som man fyra gånger. Varje år behövs 35 000 nya blodgivare för att vi ska vara självförsörjande i Sverige.

– Många blodgivare är stamisar. De kommer tillbaka och ger blod år ut och år in, säger Anna Larsson, biomedicinsk analytiker vid Unilab i Katrineholm. Hon tar emot blodgivare varje vecka.

– Många säger att de gör det för att de kan göra en insats för andra människor, säger hon.

Det första steget som alla får göra innan de blir blodgivare är att göra en hälsodeklaration. Alla blodgivare testas för smittsamma blodsjukdomar innan de får ge sitt första blod.

Internationella blodgivardagen:

uppmärksammas av världshälsoorganisationen WHO i samarbete med Internationella Röda Korset, the International Federation of Blood Donor Organizations och the International Society of Blood Transfusion.

Karina Frölund