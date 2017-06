Elitloppshelg med drömduell

Solvalla, V75 finaler och Elitloppshelg, mer än så kan man inte begära. Topphästar i dagarna två. Igentligen i dagarna tre då man faktiskt som vanligt smyger igång redan på fredagen. Elitloppet får också sin drömduell som alla väntat på. Bold Eagle VS Nuncio. Där bakom finns också hästar som Resolve, Propulsion, Delicious U.S. Timoko. Vem som vinner?

Ja det vet vi ca 18,00 på söndag kväll. Här försöker vi dock bena ut lördagens V75 finaler. En dag som alla vill vinna på. En dag där det alltid körs friskt och skrällarna ofta ligger nära till hands. Allt i åtanke, så låt festen börja.

Avd1 3 Wild Honey stod för en ruggig avslutning på Gävle och nära Elitloppet. Stark och speedig. Toppform som gör henne svårslagen. 9 Indoor Voices har full form och väldigt bra i skymundan i ett par lopp. Busenkelt senast med massor av krafter kvar. Racerbalans på lördag. Passas noga. 2 Patricia Hastrup har perfekta förutsättningar. Läckert intryck på Charlottenlund. Långt framme på nytt. 7 Galactica gav ett laddat intryck på Eskilstuna. Kämpade storstilat från utvändigt ledaren. Oerhört speedig och med rätt lopp finns fart att överraska.

Avd2 1 Upstream gjorde ett heroiskt lopp som tvåa på Solvalla. Rejäl vid vinsten senast. Allt bättre, snabb ut. Räknas tidigt. Första streck. 6 National Prince är också väldigt snabb ut. Tål tuffa lopp och ska räknas oavsett löpning. 4 Can Lane avslutade rejält sista 700 i spåren sist. Bra gången före också. Rejält på gång och roligt skrällbud. 11 Uppohoppa såg kanonfin ut i uttagningsloppet till Kungapokalen. Vann från utvändigt ledaren starten efter med en hel del krafter sparade. Bra för klassen och ska inte räknas bort trots läget.

Avd3 7 Order By Heaven är ett tufft sto med lurigt läge. Gynnas av hårt tempo och har styrka att fälla allt. Bör streckas. 3 Iago Zon höll sånär på att hinna fram senast. Riktigt fin i flera starter. Segerstrider på nytt. 9 Making Love galopperade omotiverat i ledningen senast. Ruggig avslutning före. Trivs bäst med rygglopp och med liknande avslutning som vid vinsten blir han att räkna med. 6 Great King Wine hade otur i Kungapokalskvalet. Starka avslutningar och inte alls borta.

Avd4 9 Dream Lane kördes snällt på Eskilstuna och kändes på i debuten för stall Stig H Johansson. Kanonfin senast och sprintade undan med lätthet. Mycket krafter kvar. Blir svår att fånga in. 11 Darling Hornline var ute i stentufft lopp på Åby och avslutade starkt. Visade att formen håller i sig på Charlottenlund. Lämpligt motstånd och utmanar. 7 La Diva Rossi har utvecklats efter några tuffa lopp. Bra med springspåret, mot ledningen och ett skrällbud därifrån. 15 Makera står tufft inne men otroligt speedig med rätt lopp. Peter Untersteiner är lurig och med loppet i kroppen är hästen är värd att se upp med.

Avd5 3 Re Doc har toppform och inte långt bakom elitloppsklara D.D.´S Hitman på Jägersro. Stentuff, lär sälja sig dyrt. 9 Order To Fly har sett strålande ut på slutet och vinsterna tagna med lätthet. Trivs med tempo vilket det ofta blir. Räknas tidigt. 11 Officer C.D. hänger med bra i silver och gick under 1,10 på Åby näst senast. Betydligt bättre än raden. Jätteskräll. 12 Sugarmakesmecrazy får inte till det riktigt men har mycket kapacitet. Streckas om man vill bli själv kvar.

Avd6 1 Say That Again närmar sig toppformen, snabb ut och ganska billigt inne i klassen. Vässad för detta och leder hela vägen. 8 Donato E har verkligen presterat under året. Gjorde vad som krävdes vid vinsten senast. Allt bättre, tidigt bud. 2 Aron Palema avslutade grymt näst senast och kördes inte speciellt hårt sist. Ändå något svagare intryck. Passande distans och förberedd för detta. Intressant. 7 Pokemon Ås välförtjänt seger på Umeå med tussarna kvar! Med rätt lopp är hästen väldigt vass till slut. Hästen ska räknas.

Avd7 2 U.S. Male E.P. helt överlägsen i stayerlopp på Åby. Ytterligare förbättrad och trots hårdare motstånd ska hästen räknas tidigt. 13 Sauveur nådde inte Balfour senast trots 12,6 på distansen! Inte tuffaste Harpers som körts och borde runda de flesta. Tidigt bud men 40 meter på norsken? 10 Sorbet är en topphäst som går framåt med loppen. Stenhårda gäng tidigare. Klart intressant. 14 Rod Stewart gick starkt sist 400 senast och nära segern. Tror hästen gynnas av distansen och kan hästen spara den speed som den visade sist går ingen säker. Se upp!

Hans Gustafsson