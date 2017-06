Påsk med god mat

Laxröra med bakad potatis

Varm bakpotatis med en enkel röra gjord på varmrökt lax och krasse. Enkelt och gott! 4 portioner.

Ingredienser:

4 stora potatisar

Laxröra:

150 g varmrökt lax

250 g kvarg lätt

½ tsk salt

1 krm svartpeppar

1 ask krasse

Gör så här:

Sätt ugnen på 175°. Stick hål i potatisen och baka på en plåt i mitten av ugnen ca 40 min. Rör ihop kvarg, salt och peppar. Bryt laxen i bitar. Klipp krassen. Vänd försiktigt ner lax och krasse i röran. Servera med potatisen och ev grönsallad.

Lammstek i ugn

Underbar lammstek i ugn med den klassiska kryddningen med rosmarin. Den kalla såsen får syra från yoghurten och perfekt sälta från osten.

6 portioner

Ingredienser:

800 g benfri lammstek

1 tsk salt

2 krm svartpeppar

3 msk smör&rapsolja oliv

4 vitlöksklyftor

2 paprikor

400 g zucchini

2 msk färsk rosmarin

4 dl rucola

Sås:

150 g vitost

2 dl turkisk yoghurt

Gör så här:

Sätt ugnen på 175°. Salta och peppra köttet. Bryn det runt om i 1 msk smör-&rapsolja i en stekpanna.

Häll 2 msk smör-&rapsolja i en långpanna, lägg i köttet och stick in en köttermometer så att spetsen kommer mitt i stekens tjockaste del. Skala och skiva vitlöken, kärna ur paprikan och dela den i bitar.

Skiva zucchinin. Lägg grönsakerna runt köttet. Krydda med rosmarin. Stek i mitten av ugnen tills köttets innertemp är 60°, ca 1 tim. Låt köttet vila under folie 10-15 min.

Mosa osten och blanda med matyoghurt. Lägg upp grönsakerna på ett stort fat. Skiva köttet och lägg det ovanpå. Smaksätt ev stekskyn med mera kryddor och häll den över köttet. Strö över rucola. Servera med såsen.

Påskbröd med ägg

Kryddiga påskbröd på fullkornsmjöl med sesamfrön, gräslök och persilja i degen. Dessa påskbröd blir till dekorativa och roliga äggkoppar till påsk!

Ingredienser:

8 ägg

25 g jäst

25 g smör

2½ dl mjölk

1 tsk salt

½ tsk strösocker

½ dl hackad färsk gräslök

½ dl hackad färsk persilja

½ dl sesamfrön

1 uppvispat ägg till pensling

flingsalt

8 ägg

6 dl vetemjöl med fullkorn

Gör så här:

Smula ner jästen i en bunke. Smält smöret. Tillsätt mjölken och värm till max 37°. Häll det över jästen och tillsätt övriga ingredienser, spara lite mjöl till utbakningen. Arbeta degen smidig. Låt jäsa övertäckt ca 30 min. Sätt ugnen på 200°. Ta upp degen på lätt mjölad arbetsbänk. Dela degen i 8 bitar och rulla dem till ca 15 cm långa längder. Forma dem till ringar och lägg på plåt med bakplåtspapper. Forma bollar, lika stora som ägg, av bakplåtspapper och lägg i ringarna. Låt jäsa ca 30 min. Pensla bröden med uppvispat ägg och strö över flingsalt. Grädda i mitten av ugnen 7-10 min. Ta bort pappersbollarna, sätt ett ägg i varje ring och fortsätt grädda i 10 eller 7 min. beroende på hur du vill ha äggen. Hård gula 10 min, mjuk gula 7 min.

Tips! Baka bröden med pappersbollar hela tiden och använd dem som äggkopp till kokta ägg.

Påsktårta med choklad och mandelmassa

Det brynta smöret ger chokladtårtan en fantastisk karaktär. Fylligt krämig och en glutenfri favorit på påskbordet. 12 bitar.

Ingredienser:

Botten:

1 dl mandel

200 g mandelmassa

100 g smör

2 ägg

Fyllning:

150 g smör

200 g mörk choklad

2 dl vispgrädde

2½ dl strösocker

4 äggulor

Gör så här:

Sätt ugnen på 175°. Grovhacka mandeln. Rör mandelmassan i en bakmaskin, tillsätt smöret lite i taget tills allt är blandat. Tillsätt äggen ett i taget under omrörning och vänd ner mandeln. Klicka ner smeten i en smord rund form med löstagbar kant, ca 22 cm i diameter. Baka i mitten av ugnen ca 18 min, låt kallna.

Bryn smöret i en kastrull. Hacka chokladen och lägg i en bunke. Tillsätt grädde och socker i det brynta smöret. Häll smörblandningen över äggulorna under omrörning. Häll tillbaka i kastrullen och värm till 83° under omrörning. Häll smör- och äggblandningen över chokladen och rör till en slät smet. Häll smeten på botten och låt stelna minst 4 tim i kyl. Garnera ev med marsipanägg och chokladknyten.

Skotska ägg

Skotska ägg är ett kokt ägg som är inbakat i köttfärs och frasig panering. En brittisk klassiker som sägs ha anor ända från 1700-talet, idag serveras de ofta på picknick eller på puben i Storbritannien.

Ingredienser:

8 skalade kokta ägg

500 g blandfärs

½ dl vispgrädde

1 tsk rökt paprikapulver

½ tsk salt

1 ägg

1 dl ströbröd

50 g smör

Gör så här:

Sätt ugnen på 175°. Blanda färs, grädde, paprikapulver och salt i en bunke. Dela färsen i 8 lika stora bitar. Fördela färsen runt varje kokt ägg så att de täcks. Vispa upp ägget. Doppa de täckta äggen i uppvispat ägg och rulla därefter i ströbröd. Stek äggen i smör runt om i en stekpanna. Lägg de stekta äggen i en ugnssäker form. Tillaga i mitten av ugnen 10-15 min. Servera genast.

Recept: Arla